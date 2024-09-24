Зеленський заявив про терміни закінчення війни: у Путіна відреагували

У Москві заявляють, мовляв, мир можливий лише на їхніх умовах.

Завершення війни в Україні можливе лише за умови досягнення диктатором РФ Володимиром Путіним "поставлених цілей" у так званій "СВО".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Ви знаєте, що будь-яка війна, вона так чи інакше завершується миром. Але для нас абсолютно безальтернативним є досягнення наших поставлених цілей", – висловився прессекретар "фюрера".

Пєсков про цілі не сказав жодного слова. Втім, наголосив, мовляв, щойно цих "цілей буде досягнуто тим чи іншим шляхом", війна буде завершена.

Заява Зеленського

Український президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News, що війна "ближча до завершення", ніж багато хто думає. Союзники мають активніше підтримувати українську армію, бо тільки з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути Путіна до припинення війни".

"План перемоги – це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до закінчення війни", – наголосив глава держави.

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