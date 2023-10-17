Зеленський заявив про успіхи на фронті та відреагував на атаки ЗСУ у Бердянську і Луганську

Глава держави подякував "деяким партнерам" України, сказавши: "Ефективна зброя, як ми й домовлялися".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів 17 жовтня засідання Ставки, після якого поінформував про результат ЗСУ у просуванні вперед на фронті.

Про це глава держави заявив у відеозверненні.

"Провів засідання Ставки. Важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці!" – сказав Зеленський.

Знищення логістики і баз окупантів

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Він також подякував тим, хто знищує російську логістику та ворожі бази на українській землі, зазначивши, що "є результати". Очевидно, йдеться про нічні удари ЗСУ по захоплених ворогом аеродромах у Бердянську та Луганську. Глава держави висловив подяку і деяким партнерам України. Він сказав, звертаючись до них: "Ефективна зброя, як ми й домовлялися".

Результат у просуванні вперед

"Маємо результат в нашому просуванні вперед, результат штурмових дій наших хлопців, і це ключові новини нашої держави. Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу", – наголосив Зеленський.

Він додав, що кожен пройдений кілометр та кожна подолана лінія оборони окупанта мають значення. Адже постійність результатів на фронті – це постійність підтримки України світом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Термінове звернення Зеленського 17 жовтня

Захист Чорного моря

"Була доповідь на Ставці щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону. Захист людей. Захист портів. Захист нашого експорту. Вдячний усім, хто працює заради цього", – повідомив президент.

Він також повідомив, що окремо на Ставці обговорили міжнародну політику, наявні зміни. Доповідали урядовці та розвідка.

"Викликів багато. Але хоч би якими були загрози, наша відповідь – це наша сила. Наша єдність", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня Сили оборони України завдали успішних ударів по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупантів поблизу Луганська та Бердянська.

Після атаки ЗСУ російські загарбники поскаржилися на втрати у живій силі та техніці. Окупанти також назвали удари на аеродроми однією з найпотужніших атак за весь період повномасштабної війни.

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