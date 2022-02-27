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Зеленський заявив про значне підвищення фінансування української армії

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Зеленський заявив про значне підвищення фінансування української армії

Associated Press

За словами президента, це буде дорого, але немає нічого дорожче, ніж життя і боротьбі за свободу нас.

Усі злочини Росії в Україні чітко фіксуються. Цих злочинів було б набагато більше, якби не наші мужні захисники.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у новому відеозверненні 27 лютого.

"Українські сили усі молодці. Відбивають атаку, ламаючи плани ворога, блискуче виконують свою роботу. Так, це дійсно робота. Жорстка робота, фундаментальна, а найголовніше - справедлива робота. Робота, яка заслуговує найвищої оцінки, найвищої вдячності. Ухвалено рішення про значне підвищення нашим захисникам. Можу сказати вам відверто - це буде дорого, але немає нічого дорожче, ніж життя і боротьбі за свободу нас, за свободу наших наступних поколінь", - зазначив він.

Раніше Зеленський повідомив про плани армії Росії: буде ще більше бомбити наші міста.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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