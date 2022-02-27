Зеленський заявив про значне підвищення фінансування української армії

За словами президента, це буде дорого, але немає нічого дорожче, ніж життя і боротьбі за свободу нас.

Усі злочини Росії в Україні чітко фіксуються. Цих злочинів було б набагато більше, якби не наші мужні захисники.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у новому відеозверненні 27 лютого.

"Українські сили усі молодці. Відбивають атаку, ламаючи плани ворога, блискуче виконують свою роботу. Так, це дійсно робота. Жорстка робота, фундаментальна, а найголовніше - справедлива робота. Робота, яка заслуговує найвищої оцінки, найвищої вдячності. Ухвалено рішення про значне підвищення нашим захисникам. Можу сказати вам відверто - це буде дорого, але немає нічого дорожче, ніж життя і боротьбі за свободу нас, за свободу наших наступних поколінь", - зазначив він.

Раніше Зеленський повідомив про плани армії Росії: буде ще більше бомбити наші міста.