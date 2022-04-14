Зеленський заявив про звуження можливості для переговорів з Росією після звірств у Бучі

Голова держави зазначив, що проблема не в ньому особисто, а в керівництві Кремля.
Президент України Володимир Зеленський заявив про звуження можливостей для мирних переговорів з Росією після звірств російських окупантів у Бучі, Бородянці, Маріуполі та інших містах.
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу BBC.
"Буча закриває можливості (мирних переговорів – ред.). Справа не в мені – справа в Росії. У них не буде більше шансів поговорити з нами", – сказав президент України.
Він також зізнався, що коли відвідав Бучу минулого тижня, то "випробував весь спектр емоцій". Зеленський сказав, що закінчив день ні з чим, окрім "ненависті до російських військових".
Український лідер заявив, що президент РФ Володимир Путін і все командування армії – воєнні злочинці.
Нагадаємо, 9 квітня Зеленський вже заявляв про те, що "поки що" Україна готова до діалогу з Росією, попри те, що вона продовжує накопичувати війська та техніку на Сході й Півдні країни.
Зауважимо, що 12 квітня Путін заявив, що мирні переговори з Україною зайшли у глухий кут.
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