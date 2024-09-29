Зеленський заявив, що діяльність посла в США він буде обговорювати лише і спікером Ради

Президент Володимир Зеленський заявив, що він може обговорювати діяльність українських послів лише зі спікером Верховної Ради.

Таким чином в ефірі Fox News він відреагував на прохання прокоментував можливість звільнення посла України в США Оксани Маркарової.

"Я президент України, і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни. Це, знаєте, конституція, і я не можу обговорювати це зі спікером Джонсоном, за всієї поваги", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон вважає, що посолка України у Вашингтоні Оксана Маркарова організувала візит президента Зеленського на збройовий завод у Пенсильванії, щоб допомогти демократам у виборчій кампанії. Тому він вимагає від українського президента негайно звільнити її із посади.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський повідомив про чітку відповідь, яку отримав від Трампа.

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