Зеленський заявив, що готовий відвідати інавгурацію Трампа

Президент чекатиме на запрошення.
Президент України Володимир Зеленський готовий відвідати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня, якщо отримає відповідне запрошення.
Про це він повідомив під час інтерв’ю з американським подкастером Лексом Фрідманом.
"Я б хотів приїхати на інавгурацію, але, звісно, дивитимуся на те, що у нас відбуватиметься… Але я не можу приїхати, особливо в час війни, якщо президент Трамп напряму мене не запросить. Це просто некрасиво", ‒ сказав глава держави.
Зеленський також зауважив, що зазвичай лідерів інших держав не запрошують на церемонію інавгурації американських президентів.
"Є лідери, які самі можуть приїхати ‒ захочуть і приїдуть… Для мене це дуже важко. Я в гості без запрошення не можу. Путін ‒ ми його не запрошували, а він до нас прийшов. А я так не можу", ‒ сказав Зеленський.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на свою інавгурацію, але готовий його на ній прийняти.
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