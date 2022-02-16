Зеленський заявив, що не бачить жодного відведення російських військ

Зеленський заявив, що не бачить жодного відведення російських військ

Голова держави водночас заявив про збереження спокою на тлі різних загроз.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не помітно жодного відведення російських військ від українських кордонів.

Про це український лідер сказав у середу, 16 лютого, в коментарі BBC.

"Чесно кажучи, ми реагуємо на ту ситуацію, яку маємо, і ми поки що не бачимо жодного відведення (російських військ – ред.). Ми лише чуємо (такі заяви – ред.)", – сказав Зеленський.

"Щодо загрози, я багато разів казав, що ми зберігаємо спокій на тлі різних загроз, бо ми пам’ятаємо, що все це почалося не вчора. Це відбувається вже багато років. Поки що це тільки заяви (Росії про відведення військ – ред.)", – розповів президент.

Він додав, що всі люди зможуть побачити ознаки деескалації, коли це станеться, а не тільки – військові чи розвідка.

Нагадаємо, Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Рівненщині, де спостерігає за тактичними навчаннями українських військових.

Напередодні, 15 лютого, в міноборони Росії заявили про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ.

Наступного дня міноборони РФ опублікувало відео, як після навчань вивозить з окупованого Криму військову техніку.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що Штати наразі не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів, де наразі перебувають 150 тис. російських військових.

Росія заявляє про відведення військ, але Київ та Європа сприйняли це з недовірою

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