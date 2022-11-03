Зеленський відповів, чи поїде на саміт G20, якщо там буде Путін

Зеленський сьогодні мав розмову з президентом Індонезії, під час якою знову був запрошений на саміт.

Україна не братиме участі у саміті "Великої двадцятки" на острові Балі в Індонезії, якщо там буде присутній російський диктатор Путін.

Про це на брифінгу заявив президент Володимир Зеленський.

"Позиція моя особиста полягає в тому, що якщо лідер Російської Федерації буде брати участь у саміті, то Україна не буде брати. Подивимося, як станеться в майбутньому", – зазначив він.

Глава держави нагадав, що цього дня мав телефонну розмову з президентом Індонезії, в якій обговорив підготовку до саміту G20.

"У будь-якому випадку ми сьогодні були знову запрошені. Ще подивимося, тут кілька днів залишилося", – підсумував Зеленський.

Що відомо про саміт G20

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді повідомила, що президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі.

МЗС України вимагає виключити Росію зі списку запрошених на саміт і вигнати її з G20.

Український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що Путін планує відвідати саміт G20 на Балі винятково для того, щоб показати це як "перемогу" росіянам.

Посол України в Японії Сергій Корсунський вважає, що якщо Путін все ж приїде на саміт G20, то його там принизять і ніхто з ним не розмовлятиме.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що удари РФ по критичній інфраструктурі триватимуть до саміту G20.