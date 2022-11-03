Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський відповів, чи поїде на саміт G20, якщо там буде Путін

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
6639
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський відповів, чи поїде на саміт G20, якщо там буде Путін

Фото: Сайт президента України

Зеленський сьогодні мав розмову з президентом Індонезії, під час якою знову був запрошений на саміт.

Україна не братиме участі у саміті "Великої двадцятки" на острові Балі в Індонезії, якщо там буде присутній російський диктатор Путін.

Про це на брифінгу заявив президент Володимир Зеленський.

"Позиція моя особиста полягає в тому, що якщо лідер Російської Федерації буде брати участь у саміті, то Україна не буде брати. Подивимося, як станеться в майбутньому", – зазначив він.

Глава держави нагадав, що цього дня мав телефонну розмову з президентом Індонезії, в якій обговорив підготовку до саміту G20.

"У будь-якому випадку ми сьогодні були знову запрошені. Ще подивимося, тут кілька днів залишилося", – підсумував Зеленський.

Що відомо про саміт G20

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді повідомила, що президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі.

МЗС України вимагає виключити Росію зі списку запрошених на саміт і вигнати її з G20.

Український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що Путін планує відвідати саміт G20 на Балі винятково для того, щоб показати це як "перемогу" росіянам.

Посол України в Японії Сергій Корсунський вважає, що якщо Путін все ж приїде на саміт G20, то його там принизять і ніхто з ним не розмовлятиме.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що удари РФ по критичній інфраструктурі триватимуть до саміту G20.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
6639
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація