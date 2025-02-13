Зеленський заявив, що не говорив з Трампом про вступ до НАТО: чим це пояснив

Натомість він сказав Трампу, що без гарантій безпеки мир з Росією просто неможливий.

Президент Володимир Зеленський у вчорашній розмові з очільником Білого дому Дональдом Трампом не обговорювали тему вступу України до НАТО.

Про це глава держави сказав журналістам під час відвідання Хмельницької АЕС.

"Я не чув, що говорив президент Трамп (на брифінгу). Те, що говорив він мені. Окрім того, що це була хороша годинна розмова. Ми говорили про багато всього. Про НАТО ми не говорили", – зазначив Зеленський.

Натомість він сказав Трампу, що без гарантій безпеки мир з Росією просто неможливий.

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"Трамп сказав, здається навіть публічно, що Путін хоче миру. Я сказав, що теж цього хочу. Але я сказав (Трампу – Ред.): "Ви розмовляєте з Путіним, як з лідером держави, а я бачу в ньому ворога. Здається, я в більшій реальності. Я не довіряю Путіну. Якщо ви його змусите закінчити війну, справедливо для нас, то слава богу. Ми всі цього хочемо. Але я не вірю, що це дуже легко зробити", – додав Зеленський.

Нагадаємо, вчора, 12 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що згоден з тим, щоб зняти перспективу приєднання України до НАТО і додав, що питання України в НАТО більше не обговорюється. Голова Пентагону Піт Гегсет також заявив, що Україна не отримає ні членства в НАТО, ні гарантії безпеки за статтею 5.

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