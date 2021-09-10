Зеленський заявив, що не всі європейські лідери хочуть бачити Україну в ЄС та НАТО

За його словами, ми не отримуємо того, на що розраховуємо.

Україна готова до вступу в НАТО і без нашої держави ані міцного Альянсу, ані ЄС не буде. Проте не усі європейські лідери підтримують наші прагнення.

Про це 10 вересня завив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ялтинській міжнародній конференції (YES).

"Позиція моя дуже прости: ми готові до НАТО. Наша армія, наші фахівці. Реформи, які ми проводимо, я вважаю, що це, насамперед, все потрібно нам. Не комусь - ні НАТО, ні Європейському Союзу. Потрібні нашим людям. Але потрібні саме такі, які дають можливість жити людям легше. Зміцнювати економіку. Чи ми не отримуємо те, на що здатні і на що розраховуємо? Так, ми не отримуємо цього. Але ми це не просимо - ми говоримо про те, що нам здається, що ми потрібні НАТО. Нам здається, що без України міцного Європейського Союзу не буде. Я говорю про це відкрито президенту Сполучених Штатів: я вважаю, що без України НАТО буде втрачати. Я вважаю, що без України Європейський Союз буде потрошки послаблюватися. Не хочу говорити ніяких прогнозів. Ще раз говорю, що є історики, є політики з вагою, більшим фахом і досвідом", - заявив президент України.

Також Зеленський наголосив, що не всі лідери країн ЄС хочуть бачити Україну в Євросоюзі та НАТО.

"Але я бачу відношення до Європейського Союзу лідерів, до політиків Європейського Союзу, лідерів Європейського Союзу, лідерів сучасної Європи. Не всі вони хочуть бути там і не всі вони бачать Україну там. Те саме і про НАТО. Я так вважаю. Якщо ви хочете, щоб зміцніла Росія, не беріть Україну. І це навіть не про противагу Росії - це так і є. Тому що ми бачимо, хто потужний. Ми бачимо, які є імперії - у нас декілька імперій у світі. Хочу, щоб Європейський Союз і НАТО залишилися потужними, залишилися суб'єктом. Такі країни, як Україна, - велика, територіально найбільша в Європі, за населенням потужна, яка прожила декілька війн, - хочете таких міцних партнерів? Так запрошуйте нас. А не так, як відбувається", - зазначив глава української держави.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада провалила звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (скорочено з англ. MNNA). На сьогодні правда в тому, що ні MNNA, ні членство в НАТО для України поки що недосяжні. Принаймні Вашингтон не має на це політичної волі.

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