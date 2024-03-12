Зеленський заявив, що Орбан веде "дуже небезпечну гру"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан іноді грає в "дуже небезпечну гру". Зокрема, це стосується підіграванню Дональду Трампу, який є кандидатом у президенти США.

Таку думку український лідер висловив інтерв'ю Le Monde та BFMTV.

Зеленський наголосив, що повномасштабне вторгнення РФ об'єднало Європу навколо України. І, з його слів, хоч у суспільствах є різні думки, "але 90% європейських лідерів перебувають на боці України". Втім, "є й інші голоси".

"Угорщина з Орбаном іноді веде дуже небезпечну гру. Це небезпечно насамперед для Угорщини. Ця країна знає, що таке вторгнення, знає, які наслідки фашистського режиму, і я здивований, що послання Будапешта є радикальними щодо України. Підігрування Трампу (з яким щойно зустрівся Орбан) нічого не досягне. Він незалежний лідер. Ніхто не любить мати слабих друзів", - наголосив Зеленський.

Прихильність Орбана до Трампа

Днями у Флориді Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Як пише Bloomberg, для прем'єра Угорщини зустріч з Трампом – це шанс позбутися іміджу "чорної вівці" та позиціонувати себе як потенційний міст між Європою та США, якщо Трамп переможе на виборах у листопаді.

Вже після зустрічі Орбан розповів, як Трамп збирається закінчити війну в Україні. Мовляв, американський політик має "досить детальні плани" - а саме "не дасть жодної копійки" Києву для захисту від російських агресорів.

Слід зауважити, що Орбан покладає надії на повернення у крісло президента США Трампа. З його слів, експрезидент США - це "єдиний шанс на мир в Україні".

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