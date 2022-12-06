Зеленський заявив, що перед війною Захід не надав жодних даних про наступ росіян

Президент зазначив, що зараз Україна воює проти "божевільних людей" у Кремлі

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери не надали жодних конкретних даних про наступ росіян, попри постійні попередження про вторгнення.

Про це повідомляє Financial Times.

Він зазначив, що Україна не отримувала даних від західних розвідок, на основі яких могла готуватись до нападу росіян.

"Ніхто не показував нам конкретних матеріалів, що це буде з того чи іншого напрямку", - сказав Зеленський.

Також Зеленський заявив, що напередодні нападу він неодноразово намагався додзвонитись до Путіна, щоб попередити його, що напад буде "великою помилкою", однак у Кремлі ніхто не відповідав на дзвінки.

"Ми воюємо проти божевільних людей", - говорить Зеленський про російське керівництво.

Також голова держави підкреслив, що Україна повинна звільнити всі свої території, інакше в майбутньому війна повториться знову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з керівником Пентагону Ллойдом Остіном.

Крім того, ми раніше інформували, що радник Офісу президента Михайло Подоляк у річницю підписання Будапештського меморандуму розповів, що Україна готова надати Росії гарантії безпеки.

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