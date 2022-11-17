Зеленський заявив, що переговори з Росією повинні проводитись у "публічному форматі"

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав від західних партнерів сигнали про бажання почати переговори з Росією, та запропонував, щоб вони відбувались у "публічному форматі".

Про це він заявив під час пресконференції.

Зеленський зазначив, що Росія веде публічну війну, тому переговори щодо її завершення також потрібно вести у відповідному форматі.

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Також президент підтвердив, що у вівторок зустрічався з головою ЦРУ Вільямом Бернсом.

"Вчора Бернс просидів у бомбосховищі. А потім ми з ним розмовляли. Ми обговорювали всі важливі для нас питання. Ми знаємо одне одного. Він на боці України", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше голова Об’єднаного комітету керівників штабів американської армії Марк Міллі пояснив свою нещодавню заяву щодо необхідності переговорів України із країною-агресоркою.

Також ми інформували, що у Білому домі запевнили, що не ведуть непублічних переговорів з Росією щодо України.

Новини ТСН 19:30 за 16 листопада 2022 року | Новини України (повна версія жестовою мовою)

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