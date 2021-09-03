Зеленський заявив, що поява авторитарного "дракона" в Україні неможлива

Президент наголосив, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, але державна політика Росії відрізняється від української, бо вона "спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати".

В Україні неможливий авторитарний режим, бо її сильне, вільне й демократичне громадянське суспільство не допустить цього.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету у США, поінформували в Офісі президента.

"Щодо "вбити дракона", то я президент України два роки. У ваших знайомих (у Росії – ред.) ситуація складніша, але це – внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, "дракону" з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть", - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, але державна політика Росії відрізняється від української, бо вона "спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати".

Він також здивувався через заяви Росії про те, що Україна нібито не хоче закінчити війну.

Зеленський нагадав, що не Україна почала війну, але наголосив, що Україна "із задоволенням" хоче її закінчити.

Нагадаємо:

У США президент Володимир Зеленський зустрівся із керівником компанії Apple Тімом Куком, розповів про український ІТ-проєкт "Дія-сіті", а також розпитав про перепис населення, який Apple успішно реалізувала у США. Ця зустріч була закритою. Крім того, Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами Стенфордського університету.

Новини світу: Зеленський зустрівся із Тімом Куком та побував у Стенфордському університеті

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