Зеленський заявив, що США "хочуть догодити" Путіну: подробиці

На думку глави держави, США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються російському диктатору.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США хочуть догодити президенту Росії Володимиру Путіну, щоб швидко досягти успіху. Однак припинення вогню – це не успіх.

Про це український лідер сказав у інтерв’ю для ARD.

За словами Зеленського, американці прагнуть зустрітися з Путіним віч-на-віч і досягти припинення вогню.

"Проблема в тому, що США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну. Я думаю, що в цьому вся суть, тому що вони хочуть йому догодити, знаєте для чого? Зустрітися віч-на-віч і швидко досягти успіху. Але те, що вони хочуть, це просто припинення вогню, це не успіх", – висловився президент України.

Він також повторив своє ствердження про те, що Україна юридично не відмовиться від своїх територій і не підписуватиме будь-які угоди "просто так, під гучні оплески".

Нагадаємо, як повідомило видання Bloomberg з посиланням на європейських чиновників, президент США Дональд Трамп планує зупинити вогонь в Україні до Великодня, 20 квітня.