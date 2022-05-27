Зеленський заявив, що світ готується до ймовірного застосування Росією тактичної ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світові політики готуються до ймовірного застосування Росією тактичної ядерної зброї, а також розповів, що чого може призвести ядерний шантаж РФ.

Глава держави наголосив, що російські державні пропагандисти відкрито погрожують ядерною зброєю.

Про це Зеленський сказав у зверненні до політиків і народу Індонезії 27 травня.

"Російські державні пропагандисти відкрито погрожують ядерною зброєю. Світові політики готуються до можливості застосування росією так званої тактичної ядерної зброї або хімічної, біологічної зброї", – сказав президент.

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Він припустив, що це може призвести до збільшення у світі кількості ядерних держав.

"Якщо Росія вдається до ядерного шантажу, то різним силам у світі може здаватися логічним і для себе набути ядерну зброю. Сказати, що це небезпечно для всього світу – це нічого не сказати", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у своєму зверненні президент України також назвав умову, за якої війна завершиться за лічені тижні.

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