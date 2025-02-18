Зеленський заявив, що Україна хоче гарантій безпеки від США, Європи та Туреччини

Зеленський обговорить це та інші питання з Ердоганом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виступає за встановлення миру, який ґрунтується на наданні їй гарантій безпеки. У Києві хочуть бачити гарантами безпеки США, Євросоюз і Туреччину.

Про це глава держави заявив під час візиту до Туреччини на церемонії відкриття нової будівлі посольства України в Анкарі, повідомляє "Анадолу".

Зеленський сказав, що Україна прагне закінчення війни, яке було б засноване на певних гарантіях безпеки.

"Як країна, ми хочемо миру, ми прагнемо того, щоб війна завершилася. Але, звичайно, ми хочемо, щоб закінчення цієї війни було засноване на наданні певних гарантій безпеки. Ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки були надані з боку Сполучених Штатів, Європейського союзу та всієї Європи, включно з Туреччиною", – розповів президент.

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Він також наголосив на важливості забезпечення територіальної цілісності України.

За словами Зеленського, ці питання обговорюватимуться у межах його переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава держави зазначив, що раніше він уже проводив "орієнтовані на результат" переговори з Ердоганом. Він нагадав про посередницькі зусилля Анкари з метою мирного врегулювання війни.

До слова, після екстреного саміту лідерів ЄС у Парижі 17 лютого генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Європи готові взяти на себе ініціативу у питані надання Україні гарантій безпеки.