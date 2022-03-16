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Зеленський заявив, що Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу"

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Зеленський заявив, що Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу"

pixabay.com

Тепер українська електроенергія тече до Європи, а європейська – до України.

Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент подякував членам Євросоюзу, особисто очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйен, єврокомісарці із питань енергетики Кадрі Сімсон, та "всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема".

"Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу". Тепер українська електроенергія тече до Європи, а європейська – до України. Завершилось об’єднання", - написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, що голова представництва Європейського Союзу Матті Маасікас заявив, що після саміту ЄС у Версалі, робота щодо членства України в Євросоюзі розпочалася, крига скресла і процес пішов.

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