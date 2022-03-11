Зеленський заявив, що Україна з Польщею вже сформували надзвичайно сильний союз

Президент зауважив, що держава пам'ятає про катастрофу під Смоленськом і розуміє те, що вона означає для поляків.

Президент Володимир Зеленський заявив про відчуття, що Україна разом з Польщею вже сформували надзвичайно сильний союз, нехай і неформальний, але такий який виріс не зі слів на папері.

Про це голова держави сказав під час свого відеозвернення до президента Польщі Анджея Дуди та інших її політиків 11 березня.

"Шановне панство! Ми це можемо. Ми бачили вчора, як і про що говорили країни Євросоюзу. Ми бачили, хто був справжнім лідером і боровся за сильну Європу. За спільну європейську безпеку. А хто намагався нас зупинити. Хто намагався вас зупинити... ", – сказав Зеленський.

Він також сказав, що українці розуміють, чому для поляків настільки важливо боротися разом із ними – з усіма, хто за волю, за свободу, за Європу.

"Ми памʼятаємо катастрофу біля Смоленська 2010-го року. Ми памʼятаємо усі факти з розслідування обставин цієї катастрофи. Ми відчуваємо, що це означає для вас. І що означає для вас мовчання тих, хто також все знає, але... Але все ще заглядається на Росію", – наголосив президент.

"Брати і сестри-поляки! Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз. Хай неформальний. Але союз, який виріс з реальності. А не зі слів на папері. З тепла у нашому серці, а не з промов політиків на самітах. З того, як ви поставились до наших людей, до українців, які врятувались на вашій землі від зла, яке прийшло на нашу землю", – розповів Зеленський.

Він наголосив, що Польща прихистила в себе понад 1,5 млн громадян України, які змушені були вирушити туди через війну.

"Більш ніж півтора мільйона громадян України! В абсолютній більшості – жінки та діти. Вони не відчувають себе на чужині, не відчувають у приймах. Ви зустріли наших людей у своїх родинах. З польською делікатністю. З братською добротою. Хоча ми цього не просили, але і ви за це нічого не попросили. Це просто між рідними", – зауважив український лідер.

Зеленський пояснив, що саме тому звернувся до президента Польщі Анджея Дуди та його дружини Агати на імена.

"Тому я і звертаюсь так просто: друже Анджею! Дорога Агато! Тому я і стверджую – ми вже обʼєднались. Обʼєднались, щоб, як за словами великого поляка, близького друга України, блаженної пам’яті Йоана Павла Другого, постійно здобувати і творити свободу", ­– наголосив президент України.

Виступ Президента України Володимира Зеленського перед польським Сеймом. «Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз із Польщею. Нехай неформальний. Але союз, який виріс із реальності, а не зі слів на папері. Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами й сестрами. Це наша велич. І ваша велич». Виступ Президента України Володимира Зеленського перед польським Сеймом. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 11 березня 2022 р.

Нагадаємо, в ніч проти 11 березня ЄС не підтримав заявку України на вступ за прискореною процедурою. Рішення заблокували кілька держав, проте Польща була за нього.

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