Зеленський пояснив, за яких умов в Україні можуть ввести воєнний стан

Зеленський пояснив, за яких умов в Україні можуть ввести воєнний стан

За словами президента, він буде введений тільки якщо ескалація з боку РФ продовжиться.

Володимир Зеленський заявив, що не вірить у широкомасштабну війну Росії проти України.

Про це президент України сказав 22 лютого під час пресконференції за результатами зустрічі зі своїм естонським колегою Аларом Карісом.

"Це питання для нас зрозуміле. Ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України. І не буде ескалації з боку РФ. Якщо буде - буде запроваджений воєнний стан", - заявив очільник нашої держави.

Зеленський також наголосив, що розгляне можливість розриву дипломатичних відносин із РФ, оскільки очільник Кремля Володимир Путін 21 лютого визнав "незалежність" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР".

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Варто зазначити, що увесь цивілізований світ засудив визнання Кремлем ОРДЛО, яке є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

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