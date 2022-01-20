Зеленський заявив, що вводити санкції щодо Росії потрібно, не чекаючи можливого вторгнення до України — ЗМІ

Зеленський заявив, що вводити санкції щодо Росії потрібно, не чекаючи можливого вторгнення до України — ЗМІ

За його словами, санкції, які будуть запроваджені у разі ескалації, у кращому разі нейтральні.

Президент України Володимир Зеленський заявив американським сенаторам, які відвідали Київ, що вводити санкції щодо РФ потрібно, не чекаючи на вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Axios з посиланням на обізнане джерело.

"Президент ясно дав зрозуміти: санкції проти "Північного потоку-2" мають бути введені зараз. І будь-які можливі санкції щодо "Північного потоку" або інші санкції марні", — заявило порталу джерело, близьке до президента України.

Мовляв, санкції, які будуть запроваджені у разі ескалації, у кращому разі нейтральні.

Загальний настрій зустрічі сенаторів із Зеленським був позитивним і теплим, але були розбіжності щодо того, коли слід запроваджувати санкції проти Росії.

Нагадаємо, що Київ відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. На брифінгу з Кулебою Блінкен закликав політичних лідерів України відкласти суперечки заради національних інтересів.

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