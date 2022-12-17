Зеленський заявив, що ядерні погрози Путіна показують його слабкість

Тільки "хвора людина" може думати про погрози ядерною зброєю

Ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна є доказом його слабкості та неповноцінності.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму інтервʼю французькому телеканалу LCI.

Зеленський заявив, що тільки "хвора людина" може думати про те, щоб погрожувати застосуванням ядерної зброї.

"Можливе звернення до застосування ядерної зброї — це доказ слабкості, доказ певної неповноцінності людини, яка допускає такі загрози. Є тільки хворі, абсолютно хворі люди, які дозволяють собі такий крок", - заявив президент.

Також президент України заявив, що Путін думає лише про власні інтереси і його не цікавить, як живуть росіяни, яких він вважає своїми рабами.

"У нього немає прямолінійного підходу до справи, це завжди обхідний шлях, у нього в голові спотворена реальність. Він думає тільки про свою вигоду та свої особисті інтереси. Він навіть не думає про інтереси своєї країни, йому немає справи до росіян, якими він править, як рабами", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у РФ похизувалися новою ракетою "Сармат", яку нібито не може збивати жодна ПРО.

Зауважимо, що в кінці листопада російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про старт 2023 року "капітальної розбудови" ядерних сил держави.

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