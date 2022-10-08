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Зеленський заявив, що йому байдужа доля Путіна після війни: "З ним розбиратиметься його суспільство"

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Зеленський заявив, що йому байдужа доля Путіна після війни: "З ним розбиратиметься його суспільство"

Фото: Офіс президента України

Після поразки Путіна у війні Росія почне займатися внутрішніми питаннями.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому байдужа доля президента РФ Володимира Путіна після війни. З Путіним розбиратиметься російське суспільство.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю телеканалу ВВС, яке опублікувала "російська служба ВВС".

Президент зазначив, що йому байдуже, чи виживе Путін після перемоги України у війні. Так само Зеленському байдужа подальша доля російського диктатора.

"Росія тоді (після поразки у війні – ред.) займатиметься своїми внутрішніми питаннями. І я вважаю, що це правильно, тому що не можна розв'язувати внутрішні питання шляхом захоплення інших територій. Тобто вони повинні відійти на свої території, і почати працювати, реформувати державу і так далі, тобто перейти до внутрішньої політики, і це правильно", – розповів український лідер.

"Тому мені все одно, що буде з ним (Путіним – ред.). З ним розбиратиметься його суспільство. Це буде суто їхнє питання", – зазначив Зеленський.

Зауважимо, в Росії зростає незадоволення діями Путіна, тому у Кремлі йому шукають заміну. В цьому контексті відбуваються залаштункові переговори з Заходом. Про це заявив український дипломат, голова МЗС 2007-2009 років Володимир Огризко.

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Війна Росії проти України
Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
139
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