Зеленський зажадав від Росії та інших держав гарантій безпеки для України

Свою вимогу президент пояснив тим, що на сьогодні на українських кордонах перебувають 150 тисяч російських військових та є тимчасово окуповані території.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава повинна отримати чіткі гарантії безпеки, зокрема й від Росії.
Про це український лідер сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентами Польщі та Литви у середу, 23 лютого.
Зеленський вкотре зазначив що Будапештський меморандум 1994 року не працює.
"І ми з вами чітко розуміємо, немає ілюзії, що України на сьогодні немає в жодному з безпекових альянсів. Ніде немає. Ми самі себе захищаємо за підтримки наших партнерів, але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні безпекові гарантії, – чіткі, конкретні вже зараз. Тому що ми хочемо знати, що ми можемо захистити своїх людей, свої домівки, і не тільки самі. Дуже потрібно, щоб була підтримка інших партнерів", – наголосив Президент України.
Він нагадав, що багато разів пропонував президентові Росії сісти за стіл переговорів.
"А з тим фактом, що у нас сьогодні 150 тисяч на кордоні російських військ, з тим, що є тимчасово окуповані території, – я вважаю, що серед цих країн, які надають чіткі гарантії безпеки, повинна бути Росія. Це не секрет. Я багато разів пропонував президентові Росії сісти за стіл перемовин і говорити. Тому що це питання діалогу, а не питання умов тощо. Я так вважаю", – додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент України заявив, що розгляне можливість розриву дипломатичних відносин з Росієюпісля того, як Путін визнав "незалежність" квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України "ЛНР" та "ДНР".
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