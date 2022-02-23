Зеленський зажадав від Росії та інших держав гарантій безпеки для України

Зеленський зажадав від Росії та інших держав гарантій безпеки для України

Свою вимогу президент пояснив тим, що на сьогодні на українських кордонах перебувають 150 тисяч російських військових та є тимчасово окуповані території.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава повинна отримати чіткі гарантії безпеки, зокрема й від Росії.

Про це український лідер сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентами Польщі та Литви у середу, 23 лютого.

Зеленський вкотре зазначив що Будапештський меморандум 1994 року не працює.

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"І ми з вами чітко розуміємо, немає ілюзії, що України на сьогодні немає в жодному з безпекових альянсів. Ніде немає. Ми самі себе захищаємо за підтримки наших партнерів, але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні безпекові гарантії, – чіткі, конкретні вже зараз. Тому що ми хочемо знати, що ми можемо захистити своїх людей, свої домівки, і не тільки самі. Дуже потрібно, щоб була підтримка інших партнерів", – наголосив Президент України.

Він нагадав, що багато разів пропонував президентові Росії сісти за стіл переговорів.

"А з тим фактом, що у нас сьогодні 150 тисяч на кордоні російських військ, з тим, що є тимчасово окуповані території, – я вважаю, що серед цих країн, які надають чіткі гарантії безпеки, повинна бути Росія. Це не секрет. Я багато разів пропонував президентові Росії сісти за стіл перемовин і говорити. Тому що це питання діалогу, а не питання умов тощо. Я так вважаю", – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України заявив, що розгляне можливість розриву дипломатичних відносин з Росієюпісля того, як Путін визнав "незалежність" квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України "ЛНР" та "ДНР".

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