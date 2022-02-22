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Зеленський збирає голів парламентських фракцій та груп

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Зеленський збирає голів парламентських фракцій та груп

УНІАН

Зустріч запланована сьогодні на 19:00.

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 22 лютого, проведе зустріч із головами парламентських фракцій та груп.

Про це повідомила речниці фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Сьогодні о 19:00 Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із головами парламентських фракцій та груп", — зазначила вона.

Інших деталей Палійчук не повідомила, але можна припустити, що зустріч скликається через визнання Путіним "ЛДНР" і загрозою російського вторгнення.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, за яких умов в Україні можуть ввести воєнний стан.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

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