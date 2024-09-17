Зеленський "здивував" стилем спілкування з Сікорським: ледь не дійшло до сварки – польські ЗМІ

Українська сторона цю інформацію поки не коментувала.

Президент України Володимир Зеленський "здивував" польську делегацію своїм тоном спілкування з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським під час зустрічі у Києві 13 вересня.

Про це пишуть польські ЗМІ, зокрема Onet і Wprost.

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За інформацією джерел журналістів, атмосфера на зустрічі була напруженою та "близькою до сварки". Як повідомляють джерела Onet, поляки були щонайменше здивовані стилем, у якому Зеленський намагався поставитися до глави польського МЗС.

"Саме Зеленський із самого початку мав нав’язати поганий тон у розмові. Він звинуватив Польщу в тому, що не підтримує свою країну в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Слова Сікорського про те, що наша країна (Польща – Ред.) намагалася приєднатися до ЄС десятиліття, а термін, запропонований його адміністрацією, нереалістичний, були марними", – додає Wprost.

Далі польські ЗМІ стверджують, що президент України нібито заявив, що Варшава має надати Україні більше військової техніки, чого вона робити не хоче, і що армія Польщі має збивати російські безпілотники та ракети до того, як вони потраплять у польський повітряний простір.

Сікорський відповів, що таке рішення неможливо прийняти без НАТО. Щодо літаків, то польський міністр пояснив, що його країна згодна передати винищувачі МіГ-29, але тоді, коли отримає літаки від Заходу натомість.

Окрім цього, у розмові зачепили чутливу тему Волинської трагедії. За даними польських ЗМІ, президент Зеленський нібито заявив, що Польща піднімає цю тему лише з внутрішньополітичних міркувань і не повинна повертатися до цього питання.

"Згідно з повідомленнями, отриманими Onet від учасників розмови, в один момент атмосфера була настільки поганою, що можна було навіть говорити про протистояння. Важливо, що литовська делегація не намагалася підтримати польського міністра", – повідомляє журналіст, публіцист і колишній польський дипломат Вітольд Юраш.

Можемо припустити, що польські ЗМІ подають деталі зустрічі у вигідному для себе світлі. Українська сторона цю інформацію поки не коментувала.

Раніше Радослав Сікорський закликав український уряд знайти рішення для вшанування жертв Волинської трагедії. Інакше Польща вживатиме “жорсткіших заходів".

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