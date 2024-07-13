Зеленський здійснить візит до Британії та Ірландії – подробиці від The Guardian

Це буде перша можливість Володимира Зеленського зустрітися з делегацією лейбористського уряду Британії.

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Велику Британію та Ірландію.

Про це повідомляє The Guardian.

Як очікується, президент України виступить перед європейськими лідерами в Бленхеймському палаці. На цьому заході будуть обговорювати Україну, європейську безпеку та демократію.

"Зеленський спілкувався з новопризначеним британським прем'єром Кіром Стармером на саміті НАТО у Вашингтоні, але це буде його перша можливість зустрітися з ширшою делегацією лейбористського уряду, яка буде готова підтвердити постійну підтримку з боку Лондона", - пише видання.

Що відомо про візит до Британії

Конференція, запланована на четвер, 18 липня, є четвертою зустріччю Європейського політичного співтовариства. Цей колектив був "дітищем" президента Франції Еммануеля Макрона, а започаткований він після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

ЗМІ наголошує, що домовленості про поїздки президента України рідко підтверджуються, але за даними джерела – "90% впевненості", що Зеленський там буде.

Окрім Великої Британії, на захід запрошені країни, що не входять до ЄС, зокрема Норвегія, Ісландія, Грузія, Косово, Сербія, Албанія та Туреччина.

"Україна домінуватиме в пленарній дискусії з лідерами, яких потім запросять приєднатися до трьох окремих робочих груп, присвячених питанням оборони та демократії, які включатимуть сесії щодо кризи дезінформації, енергетики та міграції", - пише The Guardian.

Візит до Ірландії

За даними британських ЗМІ, президент України здійснить свій перший візит до Ірландії в суботу вранці, 20 липня. Він приземлиться в аеропорту Шеннон для зустрічі з прем'єром Саймоном Гаррісом.

Очікується, що Ірландія, яка надає допомогу Україні нелетального характеру, зокрема із розмінування через інституції ЄС, запропонує Києву більше підтримки у зусиллях повернути близько 20 тисяч дітей, які були примусово депортовані російськими окупантами в РФ та Білорусь.

Нагадаємо, Зеленський зробив потужну заяву про удари по базах в глибині РФ.

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