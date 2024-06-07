Зеленський жорстко відповів Путіну на звинувачення в "нелегітимності"

Під час спілкування з пресою у Парижі Володимира Зеленського запитали, що він думає про заяву Путіна щодо нібито "нелегітимності" президента України. У відповідь український лідер зазначив, що легітимність Путіна визнає лише він сам, а президента України обирає народ.

Про це повідомляє "Українська правда".

"Легітимність президента Зеленського – визнає виключно народ України. Вибирає – народ України і я дуже вдячний за підтримку", – сказав Зеленський.

Також читайте Як українці ставляться до виборів під час війни – результати соцопитування

Президент зазначив, що українці є вільним народом, який саме воює за свій вільний вибір.

"Легітимність "таваріща" Путіна визнає виключно "таваріщ" Путін. І обирає Путіна – Путін. Російський народ – це декорація, а актор у них один", – додав Зеленський.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що в Україні відбувається "узурпація влади". За його словами, неможливість провести вибори президента України під час воєнного стану не означає автоматичного продовження його повноважень. Отже, легітимним можна вважати лише спікера Ради.

Читайте також: