Зеленський зібрав Ставку: актуальна ситуація на фронті та плани ворога

Глава держави також повідомив про розробку якіснішої схеми розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах.

Президент України Володимир Зеленський провів 21 квітня засідання Ставки верховного головнокомандувача та повідомив головне звідти.

Про це глава держави написав у Мережі.

За словами Зеленського, учасники засідання проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Також заслухали начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.

Також читайте Путін призначив окупантам новий термін для захоплення Донбасу: що відомо

"Знаємо про всі плани ворога у найближчий період", – зазначив президент.

"Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут – новоствореним бригадам. Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами", – йдеться в повідомленні глава держави.

Доповнюється...

Читайте також: