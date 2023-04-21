Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський зібрав Ставку: актуальна ситуація на фронті та плани ворога

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
11
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський зібрав Ставку: актуальна ситуація на фронті та плани ворога

Президент України Володимир Зеленський зібрав 21 квітня Ставку верховного головнокомандувача / Фото: Офіс президента України

Глава держави також повідомив про розробку якіснішої схеми розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах.

Президент України Володимир Зеленський провів 21 квітня засідання Ставки верховного головнокомандувача та повідомив головне звідти.

Про це глава держави написав у Мережі.

За словами Зеленського, учасники засідання проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Також заслухали начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.

"Знаємо про всі плани ворога у найближчий період", – зазначив президент.

"Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут – новоствореним бригадам. Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами", – йдеться в повідомленні глава держави.

Доповнюється...

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
11
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація