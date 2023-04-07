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Зеленський зібрав Ставку: говорили про запобігання витоку планів ЗСУ і фронт

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Зеленський зібрав Ставку: говорили про запобігання витоку планів ЗСУ і фронт

Фото: Офіс президента України

Зокрема, Буданов поінформував про плани окупантів найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський провів 7 квітня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому зокрема заслухав доповіді про ситуацію на фронті.

Про це повідомили в Офісі президента.

Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про оперативну обстановку на основних напрямках фронту. Про перебіг бойових дій на кожній з ділянок фронту окремо доповіли військові командувачі, відповідальні за ці зони.  

Своєю чергою очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив про можливі дії ворога в найближчий період.

Члени Ставки також детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Увагу було приділено і рівню підготовки особового складу.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації щодо планів Сил оборони України.

Нагадаємо, видання New York Times повідомило про злиті в Мережу "засекречені військові документи" з начебто детальними планами США і НАТО щодо розбудови української армії перед її запланованим контрнаступом.  

За оцінками аналітиків зі США, що деякі розділи "документів" могли бути змінені, що може свідчити про спроби дезінформації з боку Росії.

Водночас українська сторона заявила, що опубліковані в Мережі так звані "засекречені військові документи" є неправдивими та спецоперацією з боку спецслужб РФ.

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Дата публікації
Перегляди
465
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