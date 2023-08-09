Зеленський зібрав Ставку у спецформаті: "Максимальна увага до нашого наступу"

Президент повідомив про аналіз поточної ситуації та планування майбутніх кроків.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача 9 серпня у спецформаті із найвужчим колом людей.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

"Сьогоднішня Ставка – у спеціальному форматі. Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми – нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога", – йдеться в заяві Зеленського.

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На засіданні прозвучали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів нараду щодо звільнення окупованого Криму. Президент пообіцяв повернення на півострів нормального життя та безпеки після деокупації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Зеленський за 8 серпня: Трагедія в Покровську, F-16, деокупація Криму та зачистка від хабарників"

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