Зеленський "зірвав маски з адміністрації США: оглядач The Atlantic про скандал у Білому домі

Цей скандал став знаковим моментом на світовій арені

Скандал між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі в Білому домі відкрив очі багатьом американцям та союзникам США.

Про це пише оглядач The Atlantic Девід Фрум, наголошуючи, що ця ситуація нарешті зірвала маски з адміністрації Трампа.

“Було б набагато гірше, якби на Зеленського тиснули за зачиненими дверима”, – зазначає журналіст, пояснюючи, що відкрита суперечка дозволила побачити справжню політику Вашингтона щодо України.

Фрум вважає, що “Трамп і Венс продемонстрували свою прихильність до Росії та особисту неприязнь до Зеленського”, а також підкреслив, що тепер союзники Америки мають задуматися над планом Б для забезпечення власної безпеки.

Журналіст підсумовує, що “республіканці сьогодні оголили своє справжнє обличчя перед світом”, і ця подія стане знаковою в міжнародній політиці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після напружених переговорів із Володимиром Зеленським провів закриту нараду з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром фінансів Меліссою Бессент.

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