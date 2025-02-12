Зеленський зізнався, чи справді Джонсон відмовив його від мирної угоди 2022 року

Зеленський запевнив, що Джонсон не мав нічого спільного з його рішенням.

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви про те, що навесні 2022 року тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зірвав можливу мирну угоду між Києвом та Москвою.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Guardian.

Президент України назвав заяви про зривання угоди Джонсоном нелогічними.

"Було кілька підходів з ультиматумами, і я ніколи на це не погоджувався", – сказав Зеленський щодо вимог Росії припинити її вторгнення.

Зеленський запевнив, що Джонсон не мав нічого спільного з його рішенням: "Це не відповідає логіці; від чого він мав нас відмовляти?"

Глава держави прокоментував чутки про те, що Джонсон скористався своїм раптовим візитом до Києва у квітні 2022 року, щоб начебто гарантувати, що Україна не підпише мирну угоду з Росією, про яку йшлося на зустрічі у Стамбулі наприкінці березня того ж року:

"Путіну дуже подобається ця історія, про Туреччину, ці зустрічі".

За словами Зеленського, насправді реальний тиск щодо підписання угоди з Росією був розвіяний ще до візиту Джонсона, коли ворожі війська вже були витіснені з передмістя Києва.

Президент зауважив, що між представниками Росії та України відбулися кілька раундів переговорів у Білорусі та Туреччині. Однак умови, на яких наполягала ворожа сторона, завжди були каральними.

"Я сказав: цього не може бути, це порушує права наших громадян, Конституцію. Це була б повна зрада, ми не будемо підкорятися ультиматумам Путіна", – заявив Зеленський.

За його словами, час візиту тодішнього британського прем’єра означає відсутність сенсу стверджувати, що Джонсон тиснув на Україну, аби вона продовжувала боротися.

"Можна уявити, це може бути логічно, що в той момент, коли нам було дуже важко, ми були б готові погодитися на що завгодно. Нас шантажують, Джонсон приходить і каже: ми з вами, тримайтеся, не піддавайтеся Росії. Це можна якось уявити", – сказав глава держави.

Водночас він знову акцентував, що на момент візиту прем’єра Британії російські війська вже були відкинуті від Києва.

"Коли Джонсон приїхав, ми разом гуляли Києвом. Ми вже вигнали їх (росіян – ред.) із передмістя. Тому немає логіки в тому, що він міг на мене тиснути. Тиснув на мене за що?" – висловився Зеленський.

Нагадаємо, сам Джонсон ще торік у січні відкинув звинувачення Росії в тому, що він у перші місяці повномасштабного вторгнення рекомендував Зеленському продовжувати війну.