Зеленський зізнався, який сигнал отримав у США щодо допомоги для України

За словами президента, на терміни ухвалення відповідного рішення впливає внутрішньополітична ситуація у Штатах.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час свого візиту до США отримав позитивний сигнал щодо американської підтримки для України.

Про це глава держави заявив на спільній пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи 13 грудня.

Зеленський – про допомогу від США

"І від конгресменів, і від синаторів, і від представників обох партій, і від адміністрації президента та нього особисто я отримав позитивний сигнал щодо підтримки України допомогою США", – сказав президент України.

Він додав, що у США "є вплив внутрішньополітичної ситуації щодо термінів, безумовно така є ситуація, але впевненність у всіх є".

Нагадаємо, 12 грудня Зеленський завершив свій дводенний візит до США, де мав зустрічі з військовим та політичним керівництвом держави. Серед тем зустрічей було продовження американської допомоги для України. Поки американські політики не ухвалили відповідне рішення на довгострокову перспективу, президент США Джо Байден оголосив про виділення військової допомоги для України на 200 млн дол.

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Вже 13 грудня Зеленський прибув до Норвегії: анонсувалася зустріч з прем’єром Йонасом Гар Стьоре та відвідини саміту країн Північної Європи.

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