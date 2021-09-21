Зеленський знову збирає "Слугу народу" у Трускавці — ЗМІ

Зеленський знову збирає "Слугу народу" у Трускавці — ЗМІ

Очікується, що на цих навчаннях "буде велика розмова про майбутнє", зокрема обговорять кадрові рішення.

Президент Володимир Зеленський знову збере фракцію "Слуга народу" на нове навчання у Трускавці.

Про це інформує "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що зустріч триватиме до 2 жовтня.

"На ній, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, зокрема про кадрові рішення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні 2019 року обрані нардепи від "Слуги народу" провели тижневий курс навчання в Трускавці, яке обійшлося у понад 10 млн грн. Для проживання нардепи обрали найдорожчі готелі "Ріксос" та "Женева".

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