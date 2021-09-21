Зеленський знову збирає "Слугу народу" у Трускавці — ЗМІ

Очікується, що на цих навчаннях "буде велика розмова про майбутнє", зокрема обговорять кадрові рішення.
Президент Володимир Зеленський знову збере фракцію "Слуга народу" на нове навчання у Трускавці.
Про це інформує "Українська правда" з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що зустріч триватиме до 2 жовтня.
"На ній, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, зокрема про кадрові рішення", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в липні 2019 року обрані нардепи від "Слуги народу" провели тижневий курс навчання в Трускавці, яке обійшлося у понад 10 млн грн. Для проживання нардепи обрали найдорожчі готелі "Ріксос" та "Женева".