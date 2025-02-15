Зеленський зробив неочікувану заяву про повернення РФ до кордонів

Агресорка Росія повинна принаймні повернутися до територіальних меж перед повномасштабним вторгненням в Україну 2022-го.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю телеканалу Newsmax.

За словами Зеленського, американський президент Дональд Трамп може покласти край війні. Що більше - Європа допоможе, якщо очільник Білого дому їм дозволить.

"Я думаю, що вони повинні щонайменше повернутися до лінії фронту, яка була до повномасштабного вторгнення. Інакше йому дуже потрібна перемога, інакше всі почнуть порівнювати, де була межа за Байдена, а де - за Трампа. Йому потрібен успіх, нам теж. Ми йому довіряємо. Сподіваюся, що він буде на нашому боці", - висловився український лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський озвучив, чи визнає Україна окуповані території російськими. Глава держави наголосив, що це – червона лінія.

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