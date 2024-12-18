Зеленський зробив нову заяву про переговори з Путіним

Київ поки що може розраховувати тільки на дипломатичний тиск.

Лідер жодної країни світу не має права вести переговори з російський президентом-диктатором Володимиром Путіним без України. Зараз важливий дипломатичний тиск міжнародної спільноти на Кремль. Це змусить "фюрера" сісти за стіл переговорів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Parisien.

"Я наполягаю: жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи і нікому не делегували цей мандат. Ми - жертви. Було б несправедливо, якби всі почали говорити, як має жити країна. Французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе. Так само і українці", - наголосив український лідер.

За словами Зеленського, наразі в України немає сил, щоб відвоювати у Росії території. Київ поки що може розраховувати тільки на дипломатичний тиск.

"Я не думаю, що ми в слабкій позиції, але й не в сильній. Ми в НАТО? Ми не знаємо. Чи будемо ми частиною ЄЄ? Так, у майбутньому, але коли? За таких умов сісти за стіл переговорів з Путіним - це означає дати йому право вирішувати все в нашій частині світу. Спочатку нам потрібно розробити модель, план дій або мирний план, називайте це як завгодно. Потім ми можемо подати його Путіну або, ширше, росіянам", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що після інавгурації Трампа будуть докладені зусилля, щоб зупинити війну. Президент наголосив, що потрібна сильна, спільна позиція всіх партнерів у цьому питанні.

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