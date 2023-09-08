Зеленський зробив нову заяву про вибори 2024 року

Президент України Володимир Зеленський не заперечує проти проведення виборів у 2024 році, але вказав на низку проблем у їх організації, зокрема на окупованих територіях, на фронті та за кордоном.

Відповідну заяву українського лідера, яку він зробив на відкритті щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії в п'ятницю, 8 вересня, в Києві, цитує Інтерфакс-Україна.

Зеленський насамперед звернув увагу на те, що багато українців після 24 лютого 2022 року опинилися на окупованих територіях.

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“Усі українці на окупованих територіях дуже важливі... Що робити насамперед з ними? Як вони будуть? Як вони покажуть своє волевиявлення?" - риторично запитував він.

Окрім того, на думку президента, потрібно забезпечити можливість проголосувати українським військовим, оскільки ті, хто "в окопах, які перебувають на першій лінії: вони відстоюють права людей, а самі не матимуть права голосувати".

У цьому контексті Володимир Зеленський згадав про роботу міжнародних спостерігачів на виборах.

“Ми хочемо, щоб були вибори демократичні, спостерігачі мають бути, а як вони будуть в окопах?" - поставив запитання Зеленський.

І нарешті проблеми можуть виникнути під час голосування українців, які після початку повномасштабного вторгнення вимушено виїхали за кордон.

“Там [за кордоном] мільйони людей. Як вони голосуватимуть? Інфраструктури в нас немає. Тобто, ми маємо задіяти відповідну інфраструктуру інших держав", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче, щоб українці жили без виборів кілька років.

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