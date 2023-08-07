Зеленський зробив попередження для РФ: "До кінця війни вони можуть залишитися без кораблів"

Президент наголосив, що Україна обов'язково відповість на будь-які атаки по цивільному населенню та "зернових коридорах".

Якщо Росія продовжить атаки на порти України та блокування Чорного моря, то до кінця війни може залишитися без кораблів.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, повідомляє La Nacion.

Зеленський пояснив, що Росія заблокувала Чорне море і територіальні води України, тому держава "має довести, що у своїх територіальних водах Україна має право імпортувати та експортувати продукцію".

"Якщо буде блокада, то Україна має знайти інший спосіб припинити блокаду наших вод. Якщо Росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі і блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей", – повідомив президент.

"Якщо вони (росіяни – ред.) продовжуватимуть стріляти, у нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. І це те, що ми хочемо їм показати", – наголосив український лідер.

Він додав, що російські загарбники не можуть здобути перемогу, тому із застосуванням зброї та насильства хочуть поставити Україну у патову ситуацію. Однак, попередив Зеленський, Україна обов'язково відповість на будь-які атаки по цивільному населенню та "зернових коридорах".

Президент також зазначив, що РФ намагається проводити політику колонізації Чорного та Азовського морів, однак не має права вирішувати, що Україна може виробляти та експортувати.

Атаки РФ по портах: як відповідає Україна

Російські війська після виходу країни-агресорки з "зернової угоди" в середини липня узялися атакувати ракетами і дронами українські порти в Одесі та області (Ізмаїл). Зокрема, у британській розвідці вважають, що атаками по портах на річці Дунай на Одещині Росія намагається змусити міжнародне судноплавство припинити торгівлю через ці порти.

Вранці 4 серпня морські дрони атакували базу російського флоту в Новоросійську (Краснодарський край). Там було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". І вже наступного дня поблизу Керченської протоки морські дрони поцілили і пошкодили нафтовий танкер SIG, який ходить під прапором РФ і перебуває під санкціями США.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Морские дроны бьют ЧФ РФ! В России напряглись!"

Після цього Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії шести російських портів на Чорному морі. Йдеться про порти Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань.

У ВМС України пояснили, що це – дзеркальна відповідь на те, що росіяни робили в Чорному морі ще до початку повномасштабного вторгення. Вони оголошували перекритими і небезпечними дя судноплавства ділянки у північно-західній частині Чорного моря ближче до українських берегів.

Читайте також: