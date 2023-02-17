Зеленський зробив потужну заяву в Мюнхені: "Росія і Голіаф впадуть цього року"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія впаде цього року і українській перемозі у війні немає альтернативи.

Про це глава держави сказав під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого.

"Росія і Голіаф впадуть цього року. І нам вдасться це завершити, так, як вдалося Давиду. Ми переконаємо всіх, що немає альтернативи нашій перемозі", – наголосив Зеленський.

Він також нагадав, як 2022 року Україна шукала підтримки, зокрема на Мюнхенській конференції. Однак слова підтримки прозвучали лише після перших ударів по Україні з боку РФ.

"Минулого року, коли я був на конференції в Мюнхені, я справді шукав такої спільної рішучості, адже Україна заявляла світові, що ми будемо боротися за себе, за свою свободу в разі повномасштабного вторгнення. Ми тоді шукали підтримки. І справді, я почув слова підтримки, але вже після того, як відбулися перші удари з боку Росії, після того, як російські танки перетнули український кордон", – пригадав президент України.

Нагадаємо, напередодні Зеленський висловив переконання, що закінчення війни та перемогу українських військових наблизять сучасна зброя та військова техніка від західних партнерів.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, переговори з РФ можуть розпочатися лише тоді, коли ворог виведе свої війська з території України.

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