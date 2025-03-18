Зеленський зробив заяву після переговорів Трампа і Путіна

Президент України Володимир Зеленський поки не розмовляв із президентом США Дональдом Трампом після його дзвінка очільникові Кремля Володимирові Путіну. Втім, Зеленський сподівається, що розмова з Трампом попереду.

Про це глава держави сказав на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка "Суспільного".

"Я розраховую, що у нас буде розмова з президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці", – сказав президент.

Зеленський також зазначив, що хотів би, щоб президент Трамп почув і побачив, чого насправді хоче Путін.

"Я б дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили", – сказав український президент.

Трамп і Путін домовилися про відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі, водночас Путін не прийняв пропозицію США щодо повного припинення вогню на 30 днів – про це свідчать заяви Кремля та Білого дому.

Нагадаємо, 18 березня відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Телефонна розмова тривала близько двох годин.

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