Зеленський зробив заяву про електронну систему переведення в ЗСУ: скільки військових скористались

Президент також анонсував, що готується кадрове просування в армії без прив’язки звань до посад.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запрацювала система електронного переведення в армії, якою вже скористалися понад 500 військових.

Про це глава держави розповів під час виступу у Верховній Раді.

"Вдалося реалізувати один з найбільш дієвих, на наш погляд, інструментів гарантування поваги до наших воїнів всередині підрозділів Збройних сил України. Вже працює система електронних переведень в армії. В перші дні її роботи в "Армії+" було погоджено вже більш ніж 500 переведень", – розповів Зеленський.

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За його словами, загалом застосунком "Армія+" вже скористалося 410 тис. українських військовослужбовців, а в системі всього – 1400 військових частин. Через застосунок опрацьовано 25 тис. рапортів.

Президент анонсував, що також готується кадрове просування в армії без прив’язки звань до посад.

Нагадаємо, 15 листопада міністр оборони Рустем Умєров заявив, що у застосунку "Армія+" запрацювала функція подавання рапорту на зміну місця служби. Такий процес переведення в армії дуже зручний і займає лише близько 15 хв.

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