Зеленський зробив заяву про фінансування ЗСУ країнами Європи

Він також заявив про бажання України купувати зброю у США.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що європейські країни зможуть фінансувати ЗСУ, якщо це припинять робити США.

Про це глава держави сказав на пресконференції в Києві 19 лютого.

Зеленський повідомив, що почав розмовляти з європейськими лідерами щодо потенційного фінансування української армії.

"Я думаю, що вони будуть готові говорити про фінансування наших Збройних сил, якщо Сполучені Штати не будуть фінансувати Збройні сили. Тому, чи готова Європа? Я думаю, що так. Але це буде їхнє рішення. Звичайно, ми будемо працювати над різними альтернативами, можливостями", – розповів президент.

Також читайте Чи зможе Україна вижити без підтримки США: Зеленський відповів

Він також заявив про бажання України купувати зброю у США.

"Друге – чи можемо ми придбати зброю у Сполучених Штатів? Я думаю, знаєте, що це трішки дивно, коли ми не можемо купувати, коли Близький Схід, наприклад, може купувати. Чи це дивно? Я думаю, що це дивно. Ми – партнери, ми (Україна – ред.) зараз у стані війни, і ми маємо підіймати це питання. Тоді як є мільярди в цих угодах, законтрактованих з країнами Близького Сходу та іншими. Тобто є багато питань. Я вам окреслив лише кілька", – розповів Зеленський.

До слова, напередодні президент повідомив, що Україна суттєво просунулися у питанні військового контингенту, незважаючи на той факт, що досі є чимало скептиків.