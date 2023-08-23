Зеленський зробив заяву про Крим: "Українські сили рухаються вперед попри все"

Глава держави наголосив, що Україна не торгує територіями: "Крапка на цьому".

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до деокупації Криму і повідомив, що Сили оборони рухаються вперед.

Про це глава держави сказав на відкритті саміту "Кримської платформи" 23 серпня.

Зеленський вважає, що Росія може заплющити очі на звільнення Криму так само, як робила це під час відступу її військ із інших захоплених територій України.

"Україна показала, що звільнення нашої землі у ході бойових операцій не є випадковістю. Це заслужено, це героїзм наших людей і оборонна підтримка наших партнерів", – наголосив президент.

"Українські сили рухаються вперед"

"Українські сили рухаються вперед попри все. Хто б що не казав – уперед. А коли Росія відступає з захоплених територій, то просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Так само російське суспільство може заплющити очі і на відступ окупантів з Криму", – заявив Зеленський.

Він також назвав підготовку деокупації півострова основним завданням "Кримської платформи": "Україна розуміє, як повернеться і скільки кроків потрібно для цього зробити".

"Україна не торгує територіями"

Президент України відреагував і на заяви про так зване "торгування територіями" з Росією. Йдеться про слова голови канцелярії генсека НАТО Стіана Єнсена про вступ України до Альянсу за умови передавання країні-агресорці окупованих нею територій.

"Коли хтось у світі говорить про нашу територію, окуповану Росією, щоразу це згадка не про землю, а дітей, батьків, родини. Україна не торгує територіями, бо Україна не торгує людьми. Крапка на цьому. І всі, хто тут, ви утверджуєте, що людське життя є безцінним", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, Україна звільнятиме Крим, швидше за все, військовим шляхом. Іншого варіанту немає, якщо Росія "не втямить, що їй треба піти з нашої території".

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