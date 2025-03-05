Зеленський зробив заяву про переговори зі США і анонсував перші результати

Команди США та України вже працюють над новою зустріччю.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська команди почали працювати над зустріччю.

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента 5 березня.

"Є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня", — сказав він.

Також президент анонсував домовленість щодо збільшення українського виробництва зброї.

Нагадаємо, Сполучені Штати призупинили постачання зброї та розвідданих Україні, проте з "нетерпінням чекають на скасування паузи" і на роботу з Україною в напрямку миру після листа президенту США Дональду Трампу.