Зеленський зробив заяву про переговори зі США і анонсував перші результати

Команди США та України вже працюють над новою зустріччю.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська команди почали працювати над зустріччю.
Про це йшлося у вечірньому зверненні президента 5 березня.
"Є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня", — сказав він.
Також президент анонсував домовленість щодо збільшення українського виробництва зброї.
Нагадаємо, Сполучені Штати призупинили постачання зброї та розвідданих Україні, проте з "нетерпінням чекають на скасування паузи" і на роботу з Україною в напрямку миру після листа президенту США Дональду Трампу.
Читайте також: