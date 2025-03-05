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Зеленський зробив заяву про переговори зі США і анонсував перші результати

Зеленський зробив заяву про переговори зі США і анонсував перші результати

Зеленський повідомив, що українська та американська команди почали працювати над зустріччю / Фото: ТСН.ua

Команди США та України вже працюють над новою зустріччю. 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська команди почали працювати над зустріччю

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента 5 березня.

"Є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня", — сказав він.

Також президент анонсував домовленість щодо збільшення українського виробництва зброї.

Нагадаємо, Сполучені Штати призупинили постачання зброї та розвідданих Україні, проте з "нетерпінням чекають на скасування паузи" і на роботу з Україною в напрямку миру після листа президенту США Дональду Трампу.

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