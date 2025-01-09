Зеленський зробив заяву про закінчення війни цього року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робить усе, аби вже цього року війна завершилася гідно для України.

Про це український лідер сказав під час засідання у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

"Я роблю все можливе, щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи. Знаю, що можу розраховувати на вашу підтримку. Ми всі повинні пам’ятати, що припинення війни є нашою спільною метою. Нашою, а не російською. Цього хочуть українці, європейці, американці та багато наших глобальних партнерів, - наголосив глава держави.

Зеленський каже, що припинення розпочатої Кремлем війни є спільною метою України та її партнерів, а не Росії. Аби стримати агресора, наголошує президент, Україна прагне рекордного виробництва цього року. З його слів, вже укладено 27 договорів із партнерами, але цього недостатньо.

Президент зауважив: такі країни - як Японія, Саудівська Аравія та Аргентина також бажають миру Україні. Однак російський диктатор Володимир Путін не лише тримається своїх інвестицій в агресію, а й подвоює їх. Зокрема, за рахунок Північної Кореї.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав подію, яка стала однією з перемог у війні з РФ. Він нагадав про те, що 6 січня минуло п'ять місяців від початку Курської операції. Українські війська продовжують утримувати буферну зону на території Росії.

Читайте також: