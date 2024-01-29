Зеленський зробив заяву про закінчення війни і Третю світову

Глава держави переконаний, що Росію можна зупинити і геополітично, і фінансово.

Президент Володимир Зеленський вірить, що Росію можна зупинити у війні проти України та не допустити Третьої світової війни.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю телеканалу ARD, повідомили в ОП.

Зеленський відповів на запитання, чи щось дає йому надію, що війна закінчиться цього року.

"Треба вірити в себе, вірити народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується", – сказав президент.

На його думку, "ми знаходимось у дуже складному моменті".

Читайте провідні новини дня:

"І геополітично, і фінансово можна зупинити Росію. Все ж таки можна її зупинити з цією війною. Не допустити зруйнування України, знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити Третьої світової війни", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський наголосив, що військова та фінансова допомога Заходу була вирішальною, аби Україна вистояла у війні, але для перемоги цього недостатньо.

Читайте також: