Зеленський зробив заяву про завершення війни з Росією

Позиція України має бути сильною, наголошує глава держави.
Війна з Росією "ближча до завершення", ніж багато хто думає. Союзники мають активніше підтримувати українську армію.
Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News.
"План перемоги — це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до закінчення війни", - наголосив глава держави.
За його словами, президент-диктатор Володимир Путін "боїться" Курської операції, бо не може захистити свою територію. Зеленський наголошує, що тільки з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути Путіна до припинення війни".
"Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити, що він не може захистити всю свою територію", - зауважив український лідер.
Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про пункти плану перемоги України. Президент зауважив, що чотири пункти плану - основні, але ще є один, "який нам потрібний після війни".
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