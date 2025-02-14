Зеленський зробив заяву, щодо меморандуму щодо рідкісноземельних корисних копалин

Зеленський заявив, що меморандум є важливим економічним кроком для захисту наших ресурсів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала проєкт меморандуму про партнерство американській стороні.

Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

"Меморандум (йдеться про проєкт меморандуму про партнерство, - Ред.) на основі якого може бути договір, або два, три, п'ять договорів. Це важливо дуже. Це важливий економічний крок для захисту наших ресурсів", - зазначив президент

Президент уточнив, що побачив меморандум у день приїзду міністра фінансів США Скотом Бессентом до України та висловив подяку за його візит.

"Так, ми вдячні йому, що він приїхав. Наші юристи попрацювали. Ми зараз передали американській стороні. Подивимося, що там з цим меморандумом", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи мають США готовий план щодо закінчення війни.

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