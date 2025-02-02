Зеленський зробив заяву щодо залучення іноземного контингенту до України

Пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона доправити європейські сили до України для стримування російської агресії набуває форми, але залишається багато запитань.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Associated Press.

З його слів, це питання порушувалося Еммануелем Макроном та Дональдом Трампом.

"Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як в частині гарантії безпеки, але не як в єдиній гарантії безпеки", - сказав Зеленський, наголосивши, що "цього недостатньо".

"Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний? Хто командує? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, напад з моря, перетин сухопутного кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які у них повноваження?" - додав президент.

Раніше повідомлялося, що введення західних військ до України залишається під великим питанням. Як зазначають експерти, така ініціатива залежить від досягнення мирного врегулювання з Росією, яке дозволить Україні зберегти суверенітет, контроль над територіями, сильну армію та демократичний устрій. Проте Москва може ніколи не погодитися на такі умови.